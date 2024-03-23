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Кирби: у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в настоящее время невозможно определить, есть ли связь между предупреждениями американского посольства в Москве и терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AP 2023

«Мы сейчас не знаем, насколько это предупреждение (посольства США в начале марта) и эта атака связаны. Но у нас были некоторые опасения по поводу возможности террористической атаки в Москве и ее окрестностях в начале этого месяца», — сказал Кирби.

Кирби отметил, что для того, чтобы «сложить пазл воедино», необходимо больше информации. Ранее Кирби на брифинге заявил, что администрация США не обладала заблаговременно информацией о трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Неизвестные открыли стрельбу из автоматического оружия, здание было взорвано, возник пожар. По данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы ведут оперативно-разыскные действия. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в столице на два дня, аналогичные меры приняты и в других регионах.