Хинштейн: сотрудники СОБР покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления

Ранее Александр Хинштейн сообщал, что сотрудники Росгвардии завершила досмотр парковок у «Крокус Сити Холла». По его данным, взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. Он отметил, что проверка прилегающей территории продолжается. Для проверок задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки.