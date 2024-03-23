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Хинштейн: сотрудники СОБР покинули «Крокус Сити Холл» из-за сильного задымления

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии покинули здание «Крокус Сити Холла» из-за сильного задымления. По данным Хинштейна, спецназ успел полностью осмотреть подземный паркинг, первый и часть второго этажа.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы», — написал депутат в Telegram-канале.

По данным «РИА Новости», подозреваемые в совершении теракта скрылись на белом автомобиле Renault. Агентство опубликовало фото машины. Номера машины на фотографии не видны.

Ранее Александр Хинштейн сообщал, что сотрудники Росгвардии завершила досмотр парковок у «Крокус Сити Холла». По его данным, взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. Он отметил, что проверка прилегающей территории продолжается. Для проверок задействованы мобильные комплексы «Аракс» и служебные собаки.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла стрельбу перед началом концерта в «Крокус Сити Холле». В здании концертного зала начался пожар, произошли взрывы. По предварительным данным, погибли 40 человек, пострадали — более 100. На место происшествия выехали губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава МВД Владимир Колокольцев. К зданию «Крокус Сити Холла» были направлены 70 бригад скорой помощи, 20 автобусов особо большого класса Мосгортранса.