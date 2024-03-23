Посольство Молдавии в России осудило теракт в «Крокусе»

«Посольство Республики Молдова в Российской Федерации осуждает террористический акт, произошедший в Москве сегодня вечером, и выражает соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших. Посольство призывает молдавских граждан в РФ соблюдать бдительность и воздерживаться от посещения массовых мероприятий», — отмечается на странице посольства в Facebook*.