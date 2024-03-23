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Посольство Молдавии в России осудило теракт в «Крокусе»

КИШИНЕВ, 23 мар — РИА Новости. Посольство Молдавии в России осудило террористический акт в «Крокус сити холле» и выразило соболезнования родственникам и близким погибших.

Источник: © РИА Новости

«Посольство Республики Молдова в Российской Федерации осуждает террористический акт, произошедший в Москве сегодня вечером, и выражает соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших. Посольство призывает молдавских граждан в РФ соблюдать бдительность и воздерживаться от посещения массовых мероприятий», — отмечается на странице посольства в Facebook*.

ФСБ России сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. По предварительным данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 пострадали. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

* Принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистской.