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Стрельба в «Крокус сити холле»: 37 человек госпитализированы в больницы

Минздрав Московской области опубликовал имена госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, в регионе госпитализированы 37 человек, среди них двое детей.

Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник» в московском «Крокус сити холле».

Источник издания 112 сообщил, что количество пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле» возросло до 130. Кроме того, сообщается о 40 погибших.
Telegram-канал Baza пишет, что во время стрельбы в «Крокусе» могли находиться 6200 человек — почти все билеты на концерт группы «Пикник» были распроданы. Максимальная вместительность зала в здании — более 9500 человек.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала произошедшее терактом.