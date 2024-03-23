Стрельба в «Крокус сити холле»: 37 человек госпитализированы в больницы

Источник издания 112 сообщил, что количество пострадавших при стрельбе в «Крокус сити холле» возросло до 130. Кроме того, сообщается о 40 погибших.

Telegram-канал Baza пишет, что во время стрельбы в «Крокусе» могли находиться 6200 человек — почти все билеты на концерт группы «Пикник» были распроданы. Максимальная вместительность зала в здании — более 9500 человек.