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Стало известно, на какой машине скрылись нападавшие в «Крокус Сити Холле»

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористы, которые совершили нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», предположительно, скрылись на автомобиле Renault. Об этом информирует РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

У агентства имеется фото автомобиля. На изображении видна машина Renault белого цвета.

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что СОБР Росгвардии покинул «Крокус Сити Холл» из-за задымления, спецназ успел «отработать» подземный паркинг, первый этаж и часть второго этажа.

Минздрав Подмосковья также опубликовал список из 145 пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в пятницу стало известно о ЧП в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. В здании произошла стрельба перед концертом группы «Пикник», а после этого начался пожар.