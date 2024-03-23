Стало известно, на какой машине скрылись нападавшие в «Крокус Сити Холле»

У агентства имеется фото автомобиля. На изображении видна машина Renault белого цвета.
Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что СОБР Росгвардии покинул «Крокус Сити Холл» из-за задымления, спецназ успел «отработать» подземный паркинг, первый этаж и часть второго этажа.
Минздрав Подмосковья также опубликовал список из 145 пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле».
Ранее в пятницу стало известно о ЧП в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. В здании произошла стрельба перед концертом группы «Пикник», а после этого начался пожар.