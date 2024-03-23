В регионе объявлен траур в связи с событиями в Московской области

Губернатором было принято решение, в следствии трагических событий в Московской области, отменить в регионе до понедельника 25 марта все спортивные, культурные и массовые мероприятия.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
«Так же будут усилены меры безопасности», — отметил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.
В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве террористы расстреляли несколько десятков человек. Более 100 человек пострадали в ходе нападения. По зданию центра распространился огонь.