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В регионе объявлен траур в связи с событиями в Московской области

В пятницу вечером неизвестные устроили стрельбу в ТЦ «Крокус Сити Холл».

Источник: РИА "Новости"

Губернатором было принято решение, в следствии трагических событий в Московской области, отменить в регионе до понедельника 25 марта все спортивные, культурные и массовые мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Так же будут усилены меры безопасности», — отметил руководитель пресс-службы Дмитрий Лысков.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве террористы расстреляли несколько десятков человек. Более 100 человек пострадали в ходе нападения. По зданию центра распространился огонь.