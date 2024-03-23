115 пострадавших из 145 госпитализированы после теракта в Подмосковье

В списке пострадавших минздрава Московской области было указано больше 145 человек. Сейчас список сократился до 110 человек. В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и взрывы. Здание охвачено огнем на площади около 13 тыс. кв. м. Возбуждено дело о теракте.