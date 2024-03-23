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115 пострадавших из 145 госпитализированы после теракта в Подмосковье

После теракта в «Крокус Сити Холле» 115 человек госпитализированы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам. Больше 30 человек обратились за амбулаторной помощью.

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Среди госпитализированных пятеро детей, один из них в тяжелом состоянии. 60 совершеннолетних пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По словам министра, все пациенты обеспечены необходимыми лекарствами, донорской крови достаточно.

Почти все тяжело пострадавшие прооперированы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Они переведены в реанимации. «Идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания», — добавила она (цитата по «Интерфаксу»).

На месте происшествия одновременно находились больше 50 бригад скорой помощи, отметил Мурашко. При эвакуации были задействованы вертолеты.

В списке пострадавших минздрава Московской области было указано больше 145 человек. Сейчас список сократился до 110 человек. В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и взрывы. Здание охвачено огнем на площади около 13 тыс. кв. м. Возбуждено дело о теракте.

медицина