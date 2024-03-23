Губернатор Приморья выразил соболезнования семьям погибших из-за теракта в Подмосковье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнование семьям погибших в результате терракта, произошедшего в «Крокус сити холле» в Красногорске во время начала концерта группы «Пикник» (18+). Глава региона назвал варварами тех, кто совершил это преступление. В результате стрельбы и последующего пожара, по предварительным данным, погибло 40 человек и около 100 пострадало, сообщает ИА PrimaMedia.
«Самые глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в страшном теракте в Подмосковье. Варварам, совершившим это преступление, нет места среди людей. Скорейшего восстановления раненым и пострадавшим. Сил и мужества», — написал Олег Кожемяко в своем ТГ-канале (18).
Накануне в Подмосковье произошел теракт. Первый из двух запланированных концертов группы «Пикник» с симфоническим оркестром должен был начаться в «Крокус Сити Холле» в восемь вечера в пятницу, 22 марта. Зрители в основном уже были в зале, некоторые задержались в холле и возле здания. Почти все билеты были распроданы.
Как сообщает ТАСС, позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Примерно треть здания была охвачена пожаром, шел густой черный дым. Пожарные снимали людей с крыши, эвакуировали порядка 100 человек. К тушению огня привлекали авиацию.
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