Губернатор Приморья выразил соболезнования семьям погибших из-за теракта в Подмосковье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнование семьям погибших в результате терракта, произошедшего в «Крокус сити холле» в Красногорске во время начала концерта группы «Пикник» (18+). Глава региона назвал варварами тех, кто совершил это преступление. В результате стрельбы и последующего пожара, по предварительным данным, погибло 40 человек и около 100 пострадало, сообщает ИА PrimaMedia.

«Самые глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких в страшном теракте в Подмосковье. Варварам, совершившим это преступление, нет места среди людей. Скорейшего восстановления раненым и пострадавшим. Сил и мужества», — написал Олег Кожемяко в своем ТГ-канале (18).

Накануне в Подмосковье произошел теракт. Первый из двух запланированных концертов группы «Пикник» с симфоническим оркестром должен был начаться в «Крокус Сити Холле» в восемь вечера в пятницу, 22 марта. Зрители в основном уже были в зале, некоторые задержались в холле и возле здания. Почти все билеты были распроданы.

Около 20.00 в «Крокус» ворвались несколько вооруженных человек в камуфляже. На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди с автоматами расстреливают в упор всех, кто попадается на пути, и устремляются в концертный зал. В зале также произошел расстрел людей. По сообщению РИА Новости, у одного в руках находился предмет, напоминающий дымовую шашку.