Белорусы сопереживают россиянам в связи с терактом в «Крокус сити холл»

В пятницу вечером одетые в камуфляж неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Согласно появившейся информации, после начала стрельбы была брошена граната или зажигательная шашка. Это привело к возгоранию. По предварительным данным ФСБ, известно как минимум о 40 погибших и более 100 пострадавших. Российские власти уже назвали произошедшее терактом.