Белорусы сопереживают россиянам в связи с терактом в «Крокус сити холл»

Белорусы скорбят вместе с россиянами в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холл».
Одним из первых соболезнования российскому народу в связи с произошедшим выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.
В пятницу вечером к российскому посольству в Минске начали нести цветы и свечи, высказать солидарность с братским российским народом пришли простые минчане, белорусские депутаты, общественные деятели, чиновники.
Все они высказывали слова поддержки. В частности, заместитель главы Администрации президента Беларуси Игорь Луцкий заявил: «Мы победим всю террористическую навалу».
«В первую очередь хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших», — особо отметил замглавы администрации.
Регионы скорбят
Гомельчане принесли цветы к Русскому дому в знак поддержки семьям погибших и пострадавшим.
«Гомель скорбит», — написал мэр города Владимир Привалов в своем Telegram-канале.
Выразили соболезнования россиянам и власти других белорусских регионов.
В Гродно к генеральному консульству Российской Федерации в пятницу вечером также стали приносить цветы. Жители областного центра несли красные гвоздики и свечи, высказывали слова солидарности с российским народом.
Белорусские медики готовы оказать помощь
К посольству России в Минске в пятницу вечером приехал и министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев, который заявил, что белорусские медики готовы оказать россиянам помощь, если она вдруг потребуется.
Александр Ходжаев отметил, что теракт в «Крокусе», — это трагедия, которая вызывает только скорбь и белорусский народ сочувствует и сострадает российскому.
При этом белорусский министр здравоохранения выразил надежду, что люди, пострадавшие в результате данного злодеяния в Москве, поправятся.
Белорусские политики высказали слова поддержки
Одним из первых соболезнования российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину в связи с произошедшим выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале “Крокус Сити Холл” в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители», — сказано в заявлении.
Премьер-министр Роман Головченко от имени правительства Беларуси выразил соболезнования руководству России и братскому российскому народу, всем родным, близким, семьям погибших и искренние пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в чудовищном террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Также высказали солидарность, слова поддержки и скорби главы обеих палаты Белорусского парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко.
Что произошло в «Крокусе»
В пятницу вечером одетые в камуфляж неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Согласно появившейся информации, после начала стрельбы была брошена граната или зажигательная шашка. Это привело к возгоранию. По предварительным данным ФСБ, известно как минимум о 40 погибших и более 100 пострадавших. Российские власти уже назвали произошедшее терактом.