Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы сопереживают россиянам в связи с терактом в «Крокус сити холл»

Практически сразу после того, как появились сообщения о теракте в «Крокус сити холл», минчане, общественные деятели, депутаты, чиновники пришли к посольству РФ в Минске.

Источник: Sputnik.by

Белорусы скорбят вместе с россиянами в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холл».

Одним из первых соболезнования российскому народу в связи с произошедшим выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В пятницу вечером к российскому посольству в Минске начали нести цветы и свечи, высказать солидарность с братским российским народом пришли простые минчане, белорусские депутаты, общественные деятели, чиновники.

Все они высказывали слова поддержки. В частности, заместитель главы Администрации президента Беларуси Игорь Луцкий заявил: «Мы победим всю террористическую навалу».

«В первую очередь хочу выразить глубокие соболезнования семьям погибших», — особо отметил замглавы администрации.

Регионы скорбят

Гомельчане принесли цветы к Русскому дому в знак поддержки семьям погибших и пострадавшим.

«Гомель скорбит», — написал мэр города Владимир Привалов в своем Telegram-канале.

Выразили соболезнования россиянам и власти других белорусских регионов.

В Гродно к генеральному консульству Российской Федерации в пятницу вечером также стали приносить цветы. Жители областного центра несли красные гвоздики и свечи, высказывали слова солидарности с российским народом.

Белорусские медики готовы оказать помощь

К посольству России в Минске в пятницу вечером приехал и министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев, который заявил, что белорусские медики готовы оказать россиянам помощь, если она вдруг потребуется.

Александр Ходжаев отметил, что теракт в «Крокусе», — это трагедия, которая вызывает только скорбь и белорусский народ сочувствует и сострадает российскому.

При этом белорусский министр здравоохранения выразил надежду, что люди, пострадавшие в результате данного злодеяния в Москве, поправятся.

Белорусские политики высказали слова поддержки

Одним из первых соболезнования российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину в связи с произошедшим выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Уважаемый Владимир Владимирович, от имени белорусского народа и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с чудовищным терактом в концертном зале “Крокус Сити Холл” в Подмосковье, в результате которого пострадали мирные жители», — сказано в заявлении.

Премьер-министр Роман Головченко от имени правительства Беларуси выразил соболезнования руководству России и братскому российскому народу, всем родным, близким, семьям погибших и искренние пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в чудовищном террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Также высказали солидарность, слова поддержки и скорби главы обеих палаты Белорусского парламента Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко.

Что произошло в «Крокусе»

В пятницу вечером одетые в камуфляж неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Согласно появившейся информации, после начала стрельбы была брошена граната или зажигательная шашка. Это привело к возгоранию. По предварительным данным ФСБ, известно как минимум о 40 погибших и более 100 пострадавших. Российские власти уже назвали произошедшее терактом.