Михаил Дегтярев выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Москве

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким, пострадавшим от террористического акта в Красногорске Московской области. Глава региона отметил, что сегодня наш регион скорбит вместе со всей страной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В этот момент в здании шел концерт, зрительный зал был полон. Террористы, по сообщениям федеральный СМИ, устроили массовый расстрел, а затем подожгли «Крокус». Количество погибших предварительно оценивается в 62, пострадавших — 100 человек.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимиру Путину о стрельбе в «Крокусе» было доложено в первые минуты: «Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания».
На месте продолжают работать пожарные и медики. Спецподразделения МВД, Росгвардии и ФСБ ищут террористов.
По информации федеральных СМИ, в связи с произошедшем по всей России отменили массовые мероприятия. Для оказания психологической помощи в МЧС России открыта «Горячая линия» 8−800−775−17−17.