Михаил Дегтярев выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Москве

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимиру Путину о стрельбе в «Крокусе» было доложено в первые минуты: «Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания».



На месте продолжают работать пожарные и медики. Спецподразделения МВД, Росгвардии и ФСБ ищут террористов.



По информации федеральных СМИ, в связи с произошедшем по всей России отменили массовые мероприятия. Для оказания психологической помощи в МЧС России открыта «Горячая линия» 8−800−775−17−17.