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Михаил Дегтярев выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Москве

«Знаю, преступники непременно понесут наказание» — губернатор Хабаровского края.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования родным и близким, пострадавшим от террористического акта в Красногорске Московской области. Глава региона отметил, что сегодня наш регион скорбит вместе со всей страной, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В этот момент в здании шел концерт, зрительный зал был полон. Террористы, по сообщениям федеральный СМИ, устроили массовый расстрел, а затем подожгли «Крокус». Количество погибших предварительно оценивается в 62, пострадавших — 100 человек.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимиру Путину о стрельбе в «Крокусе» было доложено в первые минуты: «Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, дал все необходимые указания».

На месте продолжают работать пожарные и медики. Спецподразделения МВД, Росгвардии и ФСБ ищут террористов.

По информации федеральных СМИ, в связи с произошедшем по всей России отменили массовые мероприятия. Для оказания психологической помощи в МЧС России открыта «Горячая линия» 8−800−775−17−17.