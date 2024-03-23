В Волгоградской области отменили массовые мероприятия в выходные

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Культурные, спортивные и массовые мероприятия отменены в Волгоградской области в выходные дни, сообщается в официальном Telegram-канале администрации области.
«В Волгоградской области на выходные дни отменены культурные, спортивные и массовые мероприятия. Образовательные учреждения Волгоградской области в субботу и воскресенье переведены на дистанционный формат. Данное решение было принято по итогам оперативных совещаний, проведенных губернатором Андреем Бочаровым», — говорится в сообщении.
Добавляется, что усилены меры безопасности объектов критической инфраструктуры, промышленно-производственных, социальных объектов, а также на транспорте, железнодорожных и автовокзалах и аэропорту.
ФСБ сообщила в пятницу вечером, что стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, пять из них — дети. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, сообщил, что в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину в первые минуты было доложено о стрельбе в «Крокусе», он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.