Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования по поводу теракта

Террористы пришли в концертный зал Крокус Сити Холл вечером по московскому времени. Первые сигналы о стрельбе поступили в 20:15. По данным СМИ, террористов было до пяти человек. С автоматами они шли по площадке и стреляли, в том числе в упор. Здание подожгли: крыша горела на на площади 13 тысяч квадратных метров и начала рушиться. Спецназ прибыл на место и начал штурм в 21:30.