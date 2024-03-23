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Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования по поводу теракта

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в теракте в Московской области.

Источник: МЧС РФ

Он призвал к сплочению и единству. Хабаровский край скорбит вместе со всеми, добавил он.

Террористы пришли в концертный зал Крокус Сити Холл вечером по московскому времени. Первые сигналы о стрельбе поступили в 20:15. По данным СМИ, террористов было до пяти человек. С автоматами они шли по площадке и стреляли, в том числе в упор. Здание подожгли: крыша горела на на площади 13 тысяч квадратных метров и начала рушиться. Спецназ прибыл на место и начал штурм в 21:30.

Сейчас известно о 60 погибших, ранено больше 100 человек, несколько из них в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших есть дети от 6 до 12 лет. В Крокусе проходил концерт группы Пикник. Площадка вмещает 9,5 тыс. человек. Люди могут находиться под завалами.