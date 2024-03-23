Теракт в «Крокус Сити Холл» — инцидент с массовой стрельбой и взрывами, который случился 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Нападавшие начали стрельбу по толпе, также во время теракта было подожжено здание зала. Михаил Дегтярёв выражает соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холле», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) ПУЛЕМЁТ ДЕГТЯРЁВА Z.