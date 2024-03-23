В Хабаровском крае отменили массовые мероприятия

Сегодня, 23 марта в хабаровском зоосаде им. В. П. Сысоева должна была состоятся концертная программа, посвященная дню Весеннего равноденствия. В Доме офицеров Восточного военного округа был запланирован ежегодный праздник «Навруз». Оба мероприятия отменены.

Театральные постановки, которые запланированы на 23 и 24 марта, также будут отменены и перенесены во всех театрах Хабаровска. Также не состоятся различные концерты и музыкальные вечера. Администрация ТРК Brosko Mall сообщила, что все развлекательные программы, запланированные на 23—24 марта , отменены, меры предосторожности и реагирования усилены, ТРК работает по обычному расписанию.



Подобные ограничения продлятся минимум два дня — 23 и 24 марта. Хабаровский край скорбит вместе с пострадавшими от массового теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве.