В Хабаровском крае отменили массовые мероприятия

В связи с трагедией, произошедшей вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Хабаровском крае, как и во всей России, отменили массовые увеселительные мероприятия. Об этом корреспонденту ИА "Хабаровский край сегодня сообщили в региональном министерстве культуры.
— Министерство культуры Хабаровского края выражает соболезнования родным и близким погибших в трагедии в «Крокус Сити Холл». Мероприятия увеселительного характера в ближайшие дни отменяются. Информация о переносе мероприятий будет размещена на сайтах и в соцсетях учреждений, — отметили в Минкульте Хабаровского края.
Сегодня, 23 марта в хабаровском зоосаде им. В. П. Сысоева должна была состоятся концертная программа, посвященная дню Весеннего равноденствия. В Доме офицеров Восточного военного округа был запланирован ежегодный праздник «Навруз». Оба мероприятия отменены.
Театральные постановки, которые запланированы на 23 и 24 марта, также будут отменены и перенесены во всех театрах Хабаровска. Также не состоятся различные концерты и музыкальные вечера. Администрация ТРК Brosko Mall сообщила, что все развлекательные программы, запланированные на
Подобные ограничения продлятся минимум два дня — 23 и 24 марта. Хабаровский край скорбит вместе с пострадавшими от массового теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве.