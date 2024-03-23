Культурно-массовые мероприятия отменили по всему Приморью из-за теракта в Подмосковье. Об этом в новом обращении по поводу произошедшей трагедии объявил губернатор Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.
«Приморский край скорбит вместе со всей страной. Страшные события в подмосковном “Крокус сити холле” потрясли каждого из нас. На ближайшие дни мы отменяем все развлекательные и массовые мероприятия. То, что случилось — это бесчеловечное преступление, за которое террористы неминуемо ответят», — сказал глава региона.
115 пострадавших госпитализированы, 30 человек обратились за амбулаторной помощью, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Среди госпитализированных пятеро детей, один из них в тяжелом состоянии. 60 совершеннолетних пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Министр сообщил, что общие списки пациентов, пострадавших при теракте в «Крокусе», будут доступны на сайте МЧС.
Президенту Владимиру Путину доложили о теракте «в первые минуты произошедшего», он постоянно получает информацию по линии всех соответствующих служб, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин дал «все необходимые указания».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Минкультуры сообщило, что все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются.