Культурно-массовые мероприятия отменили по всему Приморью из-за теракта в Подмосковье

«Приморский край скорбит вместе со всей страной. Страшные события в подмосковном “Крокус сити холле” потрясли каждого из нас. На ближайшие дни мы отменяем все развлекательные и массовые мероприятия. То, что случилось — это бесчеловечное преступление, за которое террористы неминуемо ответят», — сказал глава региона.