«Смертельное месиво»: в Приморье автомобиль с тремя детьми и женщиной улетел под КамАЗ

Напомним, ранее «Комсомолка» писала об аварии, из-за которой восьмилетняя девочка осталась без родителей. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, снеся на своем пути иномарку, в которой находились двое взрослых и ребенок. Опеку над школьницей взяла ее бабушка.