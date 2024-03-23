«Смертельное месиво»: в Приморье автомобиль с тремя детьми и женщиной улетел под КамАЗ

В субботу, 23 марта, на Приморье обрушился снег, из-за которого дороги в некоторых местах стали настоящей опасностью для водителей края. Так, в районе Спасска-Дальнего произошло смертельное ДТП. Авария забрала жизни трех человек, еще один находится в реанимации. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Зажатые были. Прямо под КамАЗ улетели. Полная жесть», — рассказывает один из очевидцев.
На кадрах ролика видно, что машина, в которой находились погибшие и пострадавшие, превратилась в груду металлолома.
«Не ДТП, а смертельное месиво», — пишут приморцы в социальных сетях.
Водители предупреждают других автомобилистов о том, что важно быть осторожными на дорогах, тем более, когда из-за снега они стали скользкими.
Кроме женщины в ДТП погибли две несовершеннолетние девочки. Еще один ребенок находится в реанимации.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала об аварии, из-за которой восьмилетняя девочка осталась без родителей. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, снеся на своем пути иномарку, в которой находились двое взрослых и ребенок. Опеку над школьницей взяла ее бабушка.