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«Смертельное месиво»: в Приморье автомобиль с тремя детьми и женщиной улетел под КамАЗ

На скользкой дороге в Приморье погибла женщина и двое детей, еще один ребенок в реанимации.

Источник: Прокуратура Приморского края

В субботу, 23 марта, на Приморье обрушился снег, из-за которого дороги в некоторых местах стали настоящей опасностью для водителей края. Так, в районе Спасска-Дальнего произошло смертельное ДТП. Авария забрала жизни трех человек, еще один находится в реанимации. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

«Зажатые были. Прямо под КамАЗ улетели. Полная жесть», — рассказывает один из очевидцев.

На кадрах ролика видно, что машина, в которой находились погибшие и пострадавшие, превратилась в груду металлолома.

«Не ДТП, а смертельное месиво», — пишут приморцы в социальных сетях.

Водители предупреждают других автомобилистов о том, что важно быть осторожными на дорогах, тем более, когда из-за снега они стали скользкими.

Прокуратура тем временем организовала проверку по факту аварии. По предварительной информации, 37-летняя женщина за рулем Honda Freed не справилась с управлением автомобиля, выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ.

Кроме женщины в ДТП погибли две несовершеннолетние девочки. Еще один ребенок находится в реанимации.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала об аварии, из-за которой восьмилетняя девочка осталась без родителей. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, снеся на своем пути иномарку, в которой находились двое взрослых и ребенок. Опеку над школьницей взяла ее бабушка.