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Все развлекательные мероприятия отменили в Хабаровском крае

Минкультуры Хабаровского края заявило об отмене всех развлекательных мероприятий в регионе из-за теракта в Крокус Сити Холле.

Источник: МЧС РФ

В министерстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления пострадавшим.

Теракт в Крокус Сити Холле в Подмосковье произошел в 20:15 по московскому времени. Неизвестные проникли в здание и открыли стрельбу из автоматов по посетителям. Известно уже о 70 погибших.

Вместе со стрельбой террористы устроили взрывы. Загорелась крыша Крокуса. Огонь распространился на 13 тыс. квадратных метров. Спасатели продолжают тушить пожар.

Из-за огня крыша обвалилась. Под завалами могут оставаться люди.