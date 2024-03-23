Все развлекательные мероприятия отменили в Хабаровском крае

В министерстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления пострадавшим.
Теракт в Крокус Сити Холле в Подмосковье произошел в 20:15 по московскому времени. Неизвестные проникли в здание и открыли стрельбу из автоматов по посетителям. Известно уже о 70 погибших.
Вместе со стрельбой террористы устроили взрывы. Загорелась крыша Крокуса. Огонь распространился на 13 тыс. квадратных метров. Спасатели продолжают тушить пожар.
Из-за огня крыша обвалилась. Под завалами могут оставаться люди.