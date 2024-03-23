Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Хабаровска: Трагедия в «Крокус Сити Холл» — это преступление, которому нет оправданий

Сергей Кравчук выразил соболезнование семьям и близким пострадавших в результате террористического акта в торговом центре «Крокус Сити Холл».

Источник: Пресс-служба администрации Хабаровска

— Стрелять по мирным беззащитным людям — это преступление, которому нет оправданий. Уверен: те, кто стоит за терактом, будут найдены и понесут неизбежное наказание. Выражаю соболезнование семьям и близким пострадавших людей. Хабаровчане скорбят вместе с вами. Цель наших врагов — посеять панику и страх среди россиян. Этого им не удастся — в эти нелегкие времена мы сплочены вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

22 марта террористы с автоматами ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт музыкальной рок-группы «Пикник».