Мэр Хабаровска: Трагедия в «Крокус Сити Холл» — это преступление, которому нет оправданий

— Стрелять по мирным беззащитным людям — это преступление, которому нет оправданий. Уверен: те, кто стоит за терактом, будут найдены и понесут неизбежное наказание. Выражаю соболезнование семьям и близким пострадавших людей. Хабаровчане скорбят вместе с вами. Цель наших врагов — посеять панику и страх среди россиян. Этого им не удастся — в эти нелегкие времена мы сплочены вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.