Мероприятия отменили в Иркутской области из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

В Иркутской области губернатор Игорь Кобзев распорядился отменить все запланированные на 23 и 24 марта развлекательные мероприятия. Такие меры приняли в знак солидарности с пострадавшими и скорби о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом глава региона написал в соцсетях.