Мероприятия отменили в Иркутской области из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

В Иркутской области губернатор Игорь Кобзев распорядился отменить все запланированные на 23 и 24 марта развлекательные мероприятия. Такие меры приняли в знак солидарности с пострадавшими и скорби о погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом глава региона написал в соцсетях.
— Принял решение отменить все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия на территории Иркутской области в эти выходные. Прошу всех правильно отнестись к этому решению, — добавил Кобзев.
Также губернатор Приангарья рассказал, что вскоре состоится заседание антитеррористической комиссии. Для тех, чьи близкие предположительно могли находиться в «Крокусе» и не выходят на связь, опубликованы телефоны горячих линий различных служб.