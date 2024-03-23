Часть мероприятий отменена в Хабаровском крае после теракта в Москве

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта. Несколько боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям и охране, вскоре после этого начался пожар. По последним данным СК РФ, в результате теракта погибло более 60 человек, это число может увеличиваться. Известно минимум о сотне пострадавших, каждому из них оказывается необходимая помощь.