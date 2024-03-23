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Часть мероприятий отменена в Хабаровском крае после теракта в Москве

В Хабаровском крае отменили часть массовых мероприятий в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Источник: Аргументы и факты

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба краевого министерства культуры.

«Мероприятия увеселительного характера в ближайшие дни отменяются. Информация о переносе будет размещена на сайтах и в соцсетях учреждений», — сообщили в минкультуры.

Также ведомство выразило соболезнования погибшим при теракте и пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта. Несколько боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям и охране, вскоре после этого начался пожар. По последним данным СК РФ, в результате теракта погибло более 60 человек, это число может увеличиваться. Известно минимум о сотне пострадавших, каждому из них оказывается необходимая помощь.

На месте проводятся следственные работы, изымаются записи с видеокамер и изучаются вещдоки. Также ведётся поиск террористов, которые, предварительно, скрылись с места на легковой машине.