Часть мероприятий отменена в Хабаровском крае после теракта в Москве

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба краевого министерства культуры.
«Мероприятия увеселительного характера в ближайшие дни отменяются. Информация о переносе будет размещена на сайтах и в соцсетях учреждений», — сообщили в минкультуры.
Также ведомство выразило соболезнования погибшим при теракте и пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.
Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта. Несколько боевиков ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям и охране, вскоре после этого начался пожар. По последним данным СК РФ, в результате теракта погибло более 60 человек, это число может увеличиваться. Известно минимум о сотне пострадавших, каждому из них оказывается необходимая помощь.
На месте проводятся следственные работы, изымаются записи с видеокамер и изучаются вещдоки. Также ведётся поиск террористов, которые, предварительно, скрылись с места на легковой машине.