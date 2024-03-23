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Полиция закончила расследование ограбления банка в Хабаровске

В Хабаровске завершили расследование ограбления банка, совершенного в феврале 2024 года.

Источник: МК.RU Хабаровск

Злоумышленник из-за долгов напал на отделение АТБ и вынес 13 млн рублей. Правда, долги он так и не успел раздать — теперь его будут судить за разбой.

Как сообщили в УМВД по Хабаровскому краю, расследование дела против 41-летнего злоумышленника завершено. По версии следствия вечером 13 февраля вооруженный похожими на гранаты и пистолеты предметами мужчина напал на отделение банка на Краснореченской.

На преступление его толкнули долги. Его бизнес по продаже автомобилей из-за границы стал убыточным, а поправить свое положение на ставках не удалось. Гранаты и пистолет были игрушечными.

При обыске у него обнаружили свертки с деньгами, каждая из которых была подписана именем кредитора. Потратить за сутки перед задержанием он успел пять млн рублей.