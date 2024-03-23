Воробьев: крыша над зрительным залом «Крокус Сити Холла» рухнула

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается», — написал он в Telegram. Губернатор также опубликовал видео со спасателями, которые работают внутри здания.
МЧС сообщало о локализации пожара в 0:55. Площадь не уточнялась, за несколько часов до этого сообщалось, что здание охвачено огнем на площади около 13 тыс. кв. м.
В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и взрывы. Больше 60 человек погибли, больше 145 пострадали. Возбуждено дело о теракте.