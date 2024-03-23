Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воробьев: крыша над зрительным залом «Крокус Сити Холла» рухнула

Отдельные очаги возгорания еще остались в «Крокус Сити Холле», но в основном огонь ликвидирован, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. Крыша здания над зрительным залом рухнула. Корреспондент ТАСС сообщил, что пламя и открытое горение опять появились на крыше торгового центра.

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается», — написал он в Telegram. Губернатор также опубликовал видео со спасателями, которые работают внутри здания.

МЧС сообщало о локализации пожара в 0:55. Площадь не уточнялась, за несколько часов до этого сообщалось, что здание охвачено огнем на площади около 13 тыс. кв. м.

В «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба и взрывы. Больше 60 человек погибли, больше 145 пострадали. Возбуждено дело о теракте.

пожары
МЧС