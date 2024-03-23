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Группировка «Юг» сообщила об улучшении положения по переднему краю

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск в ходе специальной военной операции за сутки улучшили положение по переднему краю. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-службы группировки Сергей Румянцев.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Юг” при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах Новомихайловки, Клещеевки, Красногоровки», — сказал он.

По его словам, потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, 3 автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши и 122-мм боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Средствами противовоздушной обороны сбиты 117 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также 10 снарядов РСЗО HIMARS и Vampir.