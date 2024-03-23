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Красную площадь полностью оцепили после теракта в «Крокус сити холле»

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы после теракта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске, где погибли более 60 человек.

Источник: AFP 2023

Как передает корреспондент ТАСС, все входы на площадь перекрыты, там дежурят сотрудники ППС и ОМОН.

Теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. Госпитализированы 115 пострадавших, более 30 обратились за амбулаторной помощью. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.