Красную площадь полностью оцепили после теракта в «Крокус сити холле»

Теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. Госпитализированы 115 пострадавших, более 30 обратились за амбулаторной помощью. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.