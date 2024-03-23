МО РФ сообщило об уничтожении средств связи и наблюдения ВСУ под Артемовском

"Группа разведчиков Южной группировки войск выявила антенны средств радио- и спутниковой связи, закрепленные на высокой трубе в промзоне, а также IP-камеры на техническом здании, использовавшиеся украинскими националистами для наблюдения за окружающей обстановкой на одном из участков артемовского направления.
После подсветки цели группой артиллерийских корректировщиков лазером артиллерийским расчетом 152-мм орудия «Мста-Б» было произведено успешное подавление выявленных целей с применением высокоточных корректируемых боеприпасов", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что для уничтожения целей применялись высокоточные артиллерийские снаряды типа «Краснополь».