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МО РФ сообщило об уничтожении средств связи и наблюдения ВСУ под Артемовском

ДОНЕЦК, 23 марта. /ТАСС/. Средства связи и наблюдения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили на артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

"Группа разведчиков Южной группировки войск выявила антенны средств радио- и спутниковой связи, закрепленные на высокой трубе в промзоне, а также IP-камеры на техническом здании, использовавшиеся украинскими националистами для наблюдения за окружающей обстановкой на одном из участков артемовского направления.

После подсветки цели группой артиллерийских корректировщиков лазером артиллерийским расчетом 152-мм орудия «Мста-Б» было произведено успешное подавление выявленных целей с применением высокоточных корректируемых боеприпасов", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что для уничтожения целей применялись высокоточные артиллерийские снаряды типа «Краснополь».