МО РФ сообщило об уничтожении средств связи и наблюдения ВСУ под Артемовском

"Группа разведчиков Южной группировки войск выявила антенны средств радио- и спутниковой связи, закрепленные на высокой трубе в промзоне, а также IP-камеры на техническом здании, использовавшиеся украинскими националистами для наблюдения за окружающей обстановкой на одном из участков артемовского направления.