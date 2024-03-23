Во Владивостоке организован мемориал в честь погибших в московском теракте

Во Владивостоке в связи с трагедией, произошедшей в Москве в здании «Крокус Сити Холла», организовали мемориал. Об этом рассказали в мэрии, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Подробности в материале.
Как поделились в мэрии, отдать дань памяти тем, кто погиб и был ранен во время теракта, можно у стелы «Владивосток — город воинской славы». В 14:30, добавили в администрации, возложить цветы собирается Молодая гвардия.
Напомним, что вечером 22 марта по Москве в концертный зал ворвались вооруженные террористы и открыли огонь по беззащитным людям. Число жертв постоянно растет. По обновленным данным, погибли более 60 человек, пострадали 145.
Приморье, как и вся страна, приносит свои соболезнования. В крае отменили культурные мероприятия, запланированные на 23 и 24 марта, а в вузах занятия переносят в дистанционный режим.