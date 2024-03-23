Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всех пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле» эвакуировали с места ЧП

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Эвакуация пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле» с места ЧП завершена.

51

Как передает корреспондент ТАСС, машины скорой помощи развезли раненых по медицинским учреждениям. Они практически не дежурят на месте теракта. Вертолеты санитарной авиации, задействованные в транспортировке пострадавших, вернулись на базу.

Вертолеты, задействованные в тушении пожара в «Крокус сити холле», завершили работу. Как передает корреспондент ТАСС, в ликвидации возгорания они больше не участвуют и отправлены в места дислокации.

Сейчас проливку здания осуществляют пожарные расчеты. Очаги горения остаются внутри здания.

Всего в борьбе с огнем было задействовано три вертолета. На месте продолжают работать более 320 человек и свыше 130 единиц техники. Также осуществляется разбор завалов и проводятся следственные действия. Пожар локализован на площади почти 13 тыс. кв. м.

В результате теракта погибли более 60 человек, 115 госпитализированы.

МЧС
пожары