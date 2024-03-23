В Красноярском крае отменили все развлекательные мероприятия на выходные из-за теракта в Подмосковье

«Жестокое вооруженное нападение на людей, пришедших на концерт в Подмосковье — чудовищный террористический акт. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и пострадал в этот страшный вечер. Красноярский край сопереживает и разделяет эту боль вместе со всей страной. Поручил отменить все развлекательные мероприятия в крае в эти выходные. Скорбим», — написал глава края.