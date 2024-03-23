В Красноярском крае отменили все развлекательные мероприятия на выходные из-за теракта в Подмосковье

В Красноярском крае в выходные отменены все развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Котюков.
«Жестокое вооруженное нападение на людей, пришедших на концерт в Подмосковье — чудовищный террористический акт. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и пострадал в этот страшный вечер. Красноярский край сопереживает и разделяет эту боль вместе со всей страной. Поручил отменить все развлекательные мероприятия в крае в эти выходные. Скорбим», — написал глава края.
В правительстве Красноярского края уточнили, что кроме развлекательных мероприятий, будет исключена развлекательная часть из спортивных соревнований. Сами соревнования пройдут по запланированному графику. Экскурсии и показательные кормления, которые планировались на 23 и 24 марта, отменил красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».
К соболезнованиям от губернатора присоединился и мэр Красноярска Владислав Логинов. Он назвал произошедшее чудовищным актом терроризма.
«Сообщения о погибших и жертвах шокировали красноярцев сегодня утром. Проявленная жестокость не поддается объяснению. Будем едины и сильны», — написал глава города.
Напомним, накануне вечером в концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт, ворвались вооруженные люди. Они открыли стрельбу. По предварительным данным, погибло около 60 человек. Количество пострадавших разнится — на сайте МЧС России указано 99 фамилий, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей.
После стрельбы в здании прозвучал взрыв и начался пожар. К его тушению привлекли авиацию МЧС. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело о теракте.