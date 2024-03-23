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Все массовые мероприятия отменили в Иркутской области после теракта в Подмосковье

В ближайшее время в регионе пройдет заседание антитеррористической комиссии.

Источник: IrkutskMedia.ru

Все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия отменили на территории Иркутской области в эти выходные. Это связано с терактом, произошедшем в здании «Крокус сити холла» в подмосковном Красногорске. В ближайшее время в Приангарье пройдет заседание антитеррористической комиссии, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (18+).

Напомним, что стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Позднее вспыхнул пожар. Предварительно установлено, что в результате теракта погибли 60 человек, более 100 пострадали, в том числе дети.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Глава Приангарья Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавших в результате теракта.