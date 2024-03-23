Все массовые мероприятия отменили в Иркутской области после теракта в Подмосковье

Все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия отменили на территории Иркутской области в эти выходные. Это связано с терактом, произошедшем в здании «Крокус сити холла» в подмосковном Красногорске. В ближайшее время в Приангарье пройдет заседание антитеррористической комиссии, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (18+).