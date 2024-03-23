В Приангарье открыли горячую линию для информации о возможных пострадавших при теракте

В ГУ МЧС по Иркутской области открыли горячую линию для получения информации о возможных пострадавших при теракте в здании «Крокус сити холла» в подмосковном Красногорске. Список раненых есть на сайте Минздрава Подмосковья. Родственники и близкие могут позвонить по телефону
Также в региональном главке МЧС организовано дежурство психологов на телефоне доверия
Добавим, что если кто-то из ваших близких предположительно мог находиться в «Крокусе» и не выходит на связь, вы можете позвонить по телефонам горячих линий различных служб:
«Горячая линия» МЧС: 8−800−775−17−17 «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области:
Напомним, что стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Позднее вспыхнул пожар. Предварительно установлено, что в результате теракта погибли 60 человек, более 100 пострадали, в том числе дети.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Глава Приангарья Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавших в результате теракта. В связи с последними событиями в Приангарье отменили все массовые мероприятия.