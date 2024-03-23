В Приангарье открыли горячую линию для информации о возможных пострадавших при теракте

В ГУ МЧС по Иркутской области открыли горячую линию для получения информации о возможных пострадавших при теракте в здании «Крокус сити холла» в подмосковном Красногорске. Список раненых есть на сайте Минздрава Подмосковья. Родственники и близкие могут позвонить по телефону +7 (3952) 40−39−39 , пишет ИА IrkutskMedia.