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В Приангарье открыли горячую линию для информации о возможных пострадавших при теракте

Список раненых опубликовали на сайте Минздрава Подмосковья.

Источник: IrkutskMedia.ru

В ГУ МЧС по Иркутской области открыли горячую линию для получения информации о возможных пострадавших при теракте в здании «Крокус сити холла» в подмосковном Красногорске. Список раненых есть на сайте Минздрава Подмосковья. Родственники и близкие могут позвонить по телефону +7 (3952) 40−39−39, пишет ИА IrkutskMedia.

Также в региональном главке МЧС организовано дежурство психологов на телефоне доверия +7 (3952) 40−99−99.

Добавим, что если кто-то из ваших близких предположительно мог находиться в «Крокусе» и не выходит на связь, вы можете позвонить по телефонам горячих линий различных служб:

«Горячая линия» МЧС: 8−800−775−17−17 «Горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области:
+7 (498) 602−03−01, +7 (498) 602−03−03 Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки:
+7 (495) 621−43−31 Поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни:
+7 (495) 621−78−87 Поиск пострадавшего по больницам Москвы:
+7 (495) 624−31−52 Бюро регистрации несчастных случаев Московского региона:
+7 (495) 688−22−52 Единый телефон доверия МЧС России:
+7 (495) 400−99−99, +7 (495) 983−79−01 «Горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России:
+7 (495) 989−50−50 (круглосуточно) Линия психологической помощи Российского Красного Креста:
+7 (800) 250−18−59.

Напомним, что стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Позднее вспыхнул пожар. Предварительно установлено, что в результате теракта погибли 60 человек, более 100 пострадали, в том числе дети.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Глава Приангарья Игорь Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пострадавших в результате теракта. В связи с последними событиями в Приангарье отменили все массовые мероприятия.

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