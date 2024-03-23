«Не отдадут тело и развеют прах»: мать погибшего в Южной Корее сибиряка борется за право похоронить сына в России

Павел был частично парализован, не мог самостоятельно дышать, есть, а также говорить. Тем временем, обязательства родных пациента перед госпиталем увеличивались с каждым днем. Сутки в реанимации обходились в один миллион вон, что равнялось почти 69 тысячам рублей. За весь период лечения запросили 5 миллионов рублей. Откуда взять такие деньги безработной пенсионерке? В больнице согласились простить половину суммы, но это мало изменило ситуацию. При этом, без оплаты оказавшегося при смерти мужчину не соглашались выписывать для транспортировки в Россию.