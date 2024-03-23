«Не отдадут тело и развеют прах»: мать погибшего в Южной Корее сибиряка борется за право похоронить сына в России

Мать погибшего в Южной Корее разнорабочего из Иркутска продолжает сбор средств, чтобы забрать тело сына из больницы и перевезти в Россию. 33-летний Павел Галичин скончался 16 марта. За жизнь он боролся четыре месяца. Все это время пенсионерка Марина Смородникова пыталась найти деньги на его лечение. При этом, зарубежные специалисты предъявляли семье счета на миллионы рублей. На просьбы о помощи сибиряков откликнулись друзья, родные и пользователи соцсетей, но собрать необходимую сумму так и не удалось.
В случае, если госпиталь города Чхонджу в ближайшие дни не получит 2,5 миллиона рублей в качестве погашения прежней задолженности, тело мужчины могут не выдать близким вовсе. Мать Павла не теряет надежды и борется за право похоронить его на Родине.
Попал в больницу с инсультом и травмой головы
Впервые Павел Галичин уехал в Южную Корею в 2017 году. За рубежом он трудился на заводах и получал неплохие деньги. Там же, за границей, встретил девушку, с которой планировал создать семью, но не успел. В ноябре 2023-го его разбитым инсультом нашел хозяин арендованной им квартиры. Оказалось, что неизвестный избил сибиряка, что привело к страшным последствиям: черепно-мозговой травме и коме. То, что пациент пришел в себя после сложнейшей операции, врачи уже называли чудом. Поддержать сына из России прилетела Марина Смородникова.
— Когда он услышал, что его ждут дома, заплакал, — рассказывала корреспонденту КП-Иркутск женщина.
Павел был частично парализован, не мог самостоятельно дышать, есть, а также говорить. Тем временем, обязательства родных пациента перед госпиталем увеличивались с каждым днем. Сутки в реанимации обходились в один миллион вон, что равнялось почти 69 тысячам рублей. За весь период лечения запросили 5 миллионов рублей. Откуда взять такие деньги безработной пенсионерке? В больнице согласились простить половину суммы, но это мало изменило ситуацию. При этом, без оплаты оказавшегося при смерти мужчину не соглашались выписывать для транспортировки в Россию.
Необходимо еще 2 миллиона рублей
Благодаря сбору средств на просторах сети, в котором участвовали и читатели КП-Иркутск, Марине Смородниковой удалось собрать больше 1,1 миллиона рублей. Но из-за продолжительного стресса и переживаний сибирячке, находившейся в Корее, стало плохо. Она была вынуждена покинуть страну. Через несколько дней ухудшилось состояние Павла, и вскоре тот ушел из жизни.
— В больнице нам поставили ультиматум — тело Паши выдадут только после погашения задолженности, — вздыхает собеседница КП-Иркутск. — На сегодняшний день у нас есть чуть больше 600 тысяч рублей. Конечно, этого мало. Я боюсь, что если госпиталь не получит деньги в ближайшее время, тело сына кремируют, а его прах развеют. Насколько мне известно, в Корее это рядовой случай. Очень надеюсь на помощь неравнодушных людей!