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После смертельной аварии в Спасске-Дальнем завели уголовное дело

Следственный комитет расследует аварию с тремя погибшими в Приморье.

Источник: Следственный комитет РФ

В Приморье следственный комитет расследует смертельную аварию, которая произошла 23 марта. Как сообщили в ведомстве, было заведено уголовное дело. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Напомним, что авария случилась в Спасске-Дальнем. 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобили, из-за чего выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. Погибла не только, но и две девочки, которым, когда уточнили в следственном комитете, было 14 и 13 лет. Еще один ребенок находится в реанимации.

Дело завели по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).

«Региональный Следком призывает воздержаться от выезда на трассу, в связи с погодными условиями, случае необходимости следования по маршруту быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим».