После смертельной аварии в Спасске-Дальнем завели уголовное дело

В Приморье следственный комитет расследует смертельную аварию, которая произошла 23 марта. Как сообщили в ведомстве, было заведено уголовное дело. Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Напомним, что авария случилась в Спасске-Дальнем. 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобили, из-за чего выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. Погибла не только, но и две девочки, которым, когда уточнили в следственном комитете, было 14 и 13 лет. Еще один ребенок находится в реанимации.
Дело завели по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
«Региональный Следком призывает воздержаться от выезда на трассу, в связи с погодными условиями, случае необходимости следования по маршруту быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим».