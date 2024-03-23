После смертельной аварии в Спасске-Дальнем завели уголовное дело

Напомним, что авария случилась в Спасске-Дальнем. 37-летняя женщина не справилась с управлением автомобили, из-за чего выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ. Погибла не только, но и две девочки, которым, когда уточнили в следственном комитете, было 14 и 13 лет. Еще один ребенок находится в реанимации.