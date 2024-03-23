В Новосибирске отменили матч ХК «Сибирь» из-за трагедии в «Крокус Сити Холл»

Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба «Сибирь». Хоккеисты также выразили соболезнования близким погибших и пострадавших в концертном зале «Крокус Сити Холл».
«В пятницу в Москве в концертном зале “Крокус Сити Холл” произошел ужасающий теракт. Хоккейный клуб “Сибирь” скорбит и выражает соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии», — отмечается на сайте клуба.
Матч должен был начаться в субботу, 23 марта, в 14:00.
Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил все развлекательные и крупные мероприятия в регионе в ближайшие выходные.
Перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» началась стрельба, а за ней последовал взрыв. Возбуждено уголовно дело о теракте. Погибли 60 человек, еще 115 попали в больницу.