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В Новосибирске отменили матч ХК «Сибирь» из-за трагедии в «Крокус Сити Холл»

Выставочный матч «Сибири» с ХК «Сибсельмаш», посвященный закрытию сезона Континентальной хоккейной лиги, отменен.

Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба «Сибирь». Хоккеисты также выразили соболезнования близким погибших и пострадавших в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«В пятницу в Москве в концертном зале “Крокус Сити Холл” произошел ужасающий теракт. Хоккейный клуб “Сибирь” скорбит и выражает соболезнования всем семьям погибших и пострадавших в этой трагедии», — отмечается на сайте клуба.

Матч должен был начаться в субботу, 23 марта, в 14:00.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отменил все развлекательные и крупные мероприятия в регионе в ближайшие выходные.

Перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» началась стрельба, а за ней последовал взрыв. Возбуждено уголовно дело о теракте. Погибли 60 человек, еще 115 попали в больницу.