В Слюдянке разыскивают свидетелей страшного ДТП

В Слюдянке следователи устанавливают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП. Инцидент произошел 16 января текущего года на 148-м км федеральной автодороги «Байкал». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Около 9.00 произошло столкновение «УАЗ Патриот» в кузове белого цвета, двигавшегося в сторону города Иркутска, и кроссовера Nissan Dualis в кузове черного цвета, который ехал в направлении города Улан-Удэ.
В результате ДТП погибли две женщины. Водитель и еще один пассажир отечественного внедорожника получили травмы.
Граждан, которые располагают какой-либо информацией по данному факту, просят откликнуться и обратиться в следственный отдел ОМВД России по Слюдянскому району по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Кутелева, д. 53 каб. 302 или позвонить по телефону: 8904−119−51−56.