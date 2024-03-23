В Слюдянке разыскивают свидетелей страшного ДТП

В Слюдянке следователи устанавливают свидетелей и очевидцев смертельного ДТП. Инцидент произошел 16 января текущего года на 148-м км федеральной автодороги «Байкал». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.