Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жетысуской области в смертельном ДТП погибли четыре человека

На 336-м километре автодороги Алматы — Оскемен в Жетысуской области в результате аварии с участием двух автомобилей Lada Priora и Toyota Windom погибли четыре человека и пятеро госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Polisia.kz

По информации полиции, водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom. В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Абайской области опрокинулся автомобиль с маленькими детьми.