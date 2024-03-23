В Жетысуской области в смертельном ДТП погибли четыре человека

По информации полиции, водитель Lada Priora, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной Toyota Windom. В результате ДТП водитель автомашины Lada Priora, двое его пассажиров, а также один пассажир автомашины Toyota Windom скончались на месте. Пятеро пострадавших транспортированы в районную больницу. Обстоятельства ДТП, личности погибших и пострадавших выясняются.