Узбекистан решительно осуждает террористический акт в «Крокус сити холл» — президент

В зал, где тысячи людей собрались на концерт, ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они начали расстреливать людей, затем прогремели взрывы. По предварительным данным погибли более 60 человек и свыше 100, включая детей, пострадали.