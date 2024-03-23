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Узбекистан решительно осуждает террористический акт в «Крокус сити холл» — президент

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Вчера около 20.00 по московскому времени в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье произошел теракт.

Источник: Podrobno.uz

В зал, где тысячи людей собрались на концерт, ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок. Они начали расстреливать людей, затем прогремели взрывы. По предварительным данным погибли более 60 человек и свыше 100, включая детей, пострадали.

Пожар почти полностью уничтожил верхние этажи здания.

Президент Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей.

В письме отмечается, что Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения.

Президент Узбекистана передал искренние слова поддержки близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Посольство Узбекистана также обратилось к соотечественникам в Москве по случаю теракта.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим, — говорится в сообщении.

В посольстве также обратились к соотечественникам в Москве с призывом к гражданам Узбекистана к спокойствию и соблюдению мер безопасности.

По данным посольства, информации о пострадавших гражданах Узбекистана не поступало.

В случае необходимости граждане Узбекистана могут обратиться в колл-центр консульского отдела посольства по номерам +7 499 238−36−20 и +7 499 230−00−76, а также на электронную почту uzkorus@mail.ru.

Шавкат Мирзиеев