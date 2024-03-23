Посетитель «Крокус Сити Холла» напал на террориста и спас людей

По словам 61-летней Елены, которая эвакуировалась из здания вместе с дочерью и знакомым, они сидели в бельэтаже, когда началась стрельба. Она рассказала, что сначала многим зрителям показалось, что это фейерверк, но потом они стали спасаться. Многие ринулись к сцене, поскольку в той стороне расположен запасной выход. Один из террористов перегородил им дорогу. Злоумышленник расстреливал всех, кто бежал в ту сторону.
Одному из посетителей удалось обезвредить преступника. Мужчина прыгнул на террориста, отнял у него автомат, завалил его и ударил его прикладом. Это дало возможность нескольким десяткам человек уйти через запасной выход, что они и сделали. При этом Елене неизвестно, остался жив мужчина или нет.
Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали свыше 60 человек.