Посетитель «Крокус Сити Холла» напал на террориста и спас людей

По словам 61-летней Елены, которая эвакуировалась из здания вместе с дочерью и знакомым, они сидели в бельэтаже, когда началась стрельба. Она рассказала, что сначала многим зрителям показалось, что это фейерверк, но потом они стали спасаться. Многие ринулись к сцене, поскольку в той стороне расположен запасной выход. Один из террористов перегородил им дорогу. Злоумышленник расстреливал всех, кто бежал в ту сторону.