Театры, музеи и вузы отменили мероприятия в Москве из-за теракта в «Крокус сити холле»

Также все запланированные мероприятия в ближайшие два дня отменили Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского (МГК) и концертный зал «Зарядье». Музей Победы, музей Г. О. Р. А. и кинотеатр «Поклонка» 23 и 24 марта приостанавливают работу. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина тоже будет закрыт в эти выходные дни. Об отмене мероприятий сообщили и в Российской государственной детской библиотеке.