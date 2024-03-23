Театры, музеи и вузы отменили мероприятия в Москве из-за теракта в «Крокус сити холле»

Ранее в Министерстве культуры РФ ТАСС сообщили, что все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни отменяются.
Отмену показов подтвердили, в частности, в Большом театре, Московском театре Олега Табакова, МХТ имени Чехова, Театре сатиры, Московском театре Et Cetera под руководством Александра Калягина, Российском академическом молодежном театре (РАМТ) и Театре им. В. В. Маяковского. В том числе спектакли перенесли в «Ленкоме Марка Захарова», Театре им. Вахтангова и Малом театре. На этих выходных работу приостановят сети кинотеатров «Москино» и «Каро».
Также все запланированные мероприятия в ближайшие два дня отменили Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского (МГК) и концертный зал «Зарядье». Музей Победы, музей Г. О. Р. А. и кинотеатр «Поклонка» 23 и 24 марта приостанавливают работу. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина тоже будет закрыт в эти выходные дни. Об отмене мероприятий сообщили и в Российской государственной детской библиотеке.
Телеканалы, премии и вузы
Кроме того, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и холдинг «Газпром-Медиа» внесут изменения в сетки вещания. Из-за теракта не состоится церемония вручения XI Премии АПКиТ 26 марта. Перенесут и церемонию вручения Национальной премии в области веб-контента, она была запланирована на 25 марта.
Массовые мероприятия отменили РАНХиГС, РГГУ, РТУ МИРЭА, МГТУ имени Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, МГИМО. Большинство вузов перевели учебные занятия в эти дни на дистанционный режим, соответствующие рекомендации ранее дало Минобрнауки РФ. Также несколько столичных вузов, в частности, МГУ имени Ломоносова, отменили Дни открытых дверей, запланированные на 23 и 24 марта.
Теракт был совершен в пятницу вечером в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-разыскные мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все массовые мероприятия в столице в ближайшие два дня, аналогичные решения приняли в ряде других регионов.