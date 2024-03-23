«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (пять БПЛА), Белгородской (пять БПЛА), Воронежской (один БПЛА) и Саратовской (один БПЛА) областями», — сказали там.
Силы ПВО перехватили и уничтожили 12 БПЛА над четырьмя регионами РФ
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.