Силы ПВО перехватили и уничтожили 12 БПЛА над четырьмя регионами РФ

«Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (пять БПЛА), Белгородской (пять БПЛА), Воронежской (один БПЛА) и Саратовской (один БПЛА) областями», — сказали там.