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Губернатор Гусев: рано утром 23 марта в Воронеже сбили беспилотник

Последствий на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 23 марта на территории Воронежа сбили беспилотник самолетного типа. Его уничтожили с помощью сил дежурных средств ПВО и радиоэлектронной борьбы. Об этом в субботу сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется.

Всего, по данным Минобороны, за ночь на территории России уничтожили 12 украинских дронов — над Брянской и Белгородской областями по пять, а также по одному над Воронежской и Саратовской.

Накануне власти региона сообщили о двух сбитых беспилотниках. Их ликвидировали около 23 часов.