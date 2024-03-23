Воронежцы могут сдать ж/д-билеты из-за теракта в Москве

Пресс-служба ЮВЖД уточняет, что эта опция будет работать до 26 марта включительно.
Отмечается, что данное правило распространяется даже на билеты, купленные по невозвратному тарифу.
Жителям Воронежской области разрешили вернуть билеты на поезд в том случае, если их планы поменялись в связи с терактом в московском «Крокусе», который произошел накануне вечером, 22 марта.
Пресс-служба ЮВЖД уточняет, что эта опция будет работать до 26 марта включительно.
Отмечается, что данное правило распространяется даже на билеты, купленные по невозвратному тарифу.