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Воронежцы могут сдать ж/д-билеты из-за теракта в Москве

Жителям Воронежской области разрешили вернуть билеты на поезд в том случае, если их планы поменялись в связи с терактом в московском «Крокусе», который произошел накануне вечером, 22 марта.

Пресс-служба ЮВЖД уточняет, что эта опция будет работать до 26 марта включительно.

Отмечается, что данное правило распространяется даже на билеты, купленные по невозвратному тарифу.