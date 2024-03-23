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Самарский губернатор назвал причину пожара на нефтезаводе: «Совершены атаки»

САМАРА, 23 марта, ФедералПресс. В результате атак нескольких беспилотников начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

«Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не нанесено», — рассказал губернатор в эфире телеканала «Россия. Самара».

По словам Дмитрия Азарова, сейчас на месте работают оперативные службы, создан штаб для координации действий. Он также подчеркнул, что не все БЛПА смогли достичь своей цели — они были сбиты.

В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что пожар начался около 4:30 утра. Очевидцы перед возгоранием слышали несколько хлопков. Об этом они рассказали в местных пабликах.

В Сызрани Самарской области неделю назад, 16 марта, огнеборцы также боролись с сильнейшим пожаром на нефтеперерабатывающем заводе.