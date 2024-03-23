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В «Крокус Сити Холле» во время стрельбы находилась челябинская школьница

Девушка не пострадала.

Источник: Аргументы и факты

Во время нападения террористов на московский концертный зал «Крокус Сити Холл» на одной из его площадок проходили соревнования по спортивным бальным танцам, в которых участвовала пара из Челябинска — Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Ребята эвакуировались и не пострадали, передает корреспондент АиФ-Челябинск.

Валерия Подрядова записала с места событий видео для родных, где сообщила, что здание концерного зала горит, а сами они направляются пешком по мосту в Красногорск.

Напомним, что по последним официальным данным в результате теракта погибли более 60 человек и около полутора сотен были ранены.

В Челябинской области 23 и 24 марта отменены все развлекательные мероприятия. В школах отменили занятия, а профессиональные учебные заведения перешли на дистант.