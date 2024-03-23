В «Крокус Сити Холле» во время стрельбы находилась челябинская школьница

Во время нападения террористов на московский концертный зал «Крокус Сити Холл» на одной из его площадок проходили соревнования по спортивным бальным танцам, в которых участвовала пара из Челябинска — Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Ребята эвакуировались и не пострадали, передает корреспондент АиФ-Челябинск.