В «Крокус Сити Холле» во время стрельбы находилась челябинская школьница

Во время нападения террористов на московский концертный зал «Крокус Сити Холл» на одной из его площадок проходили соревнования по спортивным бальным танцам, в которых участвовала пара из Челябинска — Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Ребята эвакуировались и не пострадали, передает корреспондент АиФ-Челябинск.
Валерия Подрядова записала с места событий видео для родных, где сообщила, что здание концерного зала горит, а сами они направляются пешком по мосту в Красногорск.
Напомним, что по последним официальным данным в результате теракта погибли более 60 человек и около полутора сотен были ранены.
В Челябинской области 23 и 24 марта отменены все развлекательные мероприятия. В школах отменили занятия, а профессиональные учебные заведения перешли на дистант.