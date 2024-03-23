Глава Башкирии прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус-сити-холле»

Руководитель республики выразил уверенность, что «те, кто совершил это варварское преступление, обязательно будут наказаны».
— Зверский теракт унёс жизни мирных людей, очень много раненых, — сообщил Радий Фаритович. — Здоровья и сил пострадавшим. Башкортостан с вами.
В знак скорби и солидарности с жителями Подмосковья глава Башкирии 23 и 24 марта отменил в регионе все развлекательные мероприятия.
Напомним, в Подмосковье в «Крокус-сити-холл» неизвестные, вооруженные автоматами, расстреляли публику, собравшиеся на концерт группы «Пикник». Концерт еще не начался, когда зал ворвались люди в камуфляже и начали палить по собравшимся в холле.
Свидетели рассказали, что предположительно стрелявших было от трех до пяти человек. Кроме того, известно, в концертном зале прогремело два взрыва и начался пожар — здание практически полностью охвачено огнем.
Части зрителей удалось вырваться на улицу, кому-то подняться на крышу, а остальным спуститься в подвал. Тем не менее, судя по видео, которые поступают из концертного зала, видно, что в холле лежит много убитых и раненных. По последним данным, погибло более 40 человек и еще около 100 ранены.