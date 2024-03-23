Глава Башкирии прокомментировал теракт в подмосковном «Крокус-сити-холле»

Части зрителей удалось вырваться на улицу, кому-то подняться на крышу, а остальным спуститься в подвал. Тем не менее, судя по видео, которые поступают из концертного зала, видно, что в холле лежит много убитых и раненных. По последним данным, погибло более 40 человек и еще около 100 ранены.