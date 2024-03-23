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В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли два человека

Следственный комитет проводит проверку.

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Канском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.

По данным МЧС, в ночь с 22 на 23 марта произошёл пожар в селе Анцирь Канского района. Загорелся одноэтажный частный дом на площади 84 квадратных метров. В ходе ликвидации происшествия спасатели обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Предварительно установлено, что в доме проживали 61-летняя женщина и 70-летний мужчина, злоупотреблявшие спиртными напитками. Вероятная причина возгорания — неисправность печи или нарушение её эксплуатации.

Следователи назначили проведение судебных экспертиз с целью установления причин происшествия.

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