В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли два человека

По данным МЧС, в ночь с 22 на 23 марта произошёл пожар в селе Анцирь Канского района. Загорелся одноэтажный частный дом на площади 84 квадратных метров. В ходе ликвидации происшествия спасатели обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины.