В Красноярском крае при пожаре в частном доме погибли два человека

В Канском районе Красноярского края при пожаре в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает краевое управление Следственного комитета.
По данным МЧС, в ночь с 22 на 23 марта произошёл пожар в селе Анцирь Канского района. Загорелся одноэтажный частный дом на площади 84 квадратных метров. В ходе ликвидации происшествия спасатели обнаружили тела двух человек — мужчины и женщины.
Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия. Предварительно установлено, что в доме проживали 61-летняя женщина и 70-летний мужчина, злоупотреблявшие спиртными напитками. Вероятная причина возгорания — неисправность печи или нарушение её эксплуатации.
Следователи назначили проведение судебных экспертиз с целью установления причин происшествия.