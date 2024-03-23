В знак скорби и солидарности: в Самарской области отменили массовые мероприятия после трагедии в «Крокус Сити Холле»

В Самарской области отменили все увеселительные мероприятия в эти выходные, 23 и 24 марта 2024 года. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Это связано с терактом, который произошел вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где, по последним данным, погибли более 60 человек и пострадали свыше 140. Рассказываем, какие мероприятия отменили в Самарской области.