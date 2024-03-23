В знак скорби и солидарности: в Самарской области отменили массовые мероприятия после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Отменены концерты, спектакли, фестивали.
В Самарской области отменили все увеселительные мероприятия в эти выходные, 23 и 24 марта 2024 года. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Это связано с терактом, который произошел вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, где, по последним данным, погибли более 60 человек и пострадали свыше 140. Рассказываем, какие мероприятия отменили в Самарской области.
— Самые искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим! Самарская область, как и вся страна, в этот трудный час вместе с вами! В знак скорби и солидарности принял решение об отмене в регионе всех увеселительных мероприятий в выходные. Уверен, земляки поддержат это решение, — написал на своей странице в соцсети Дмитрий Азаров.
Отмена спектакля в «СамАрте»
Культурные учреждения Самарской области уже начали отменять запланированные мероприятия. В театре юного зрителя «СамАрт» сообщили, что показы спектакля «Обыкновенное чудо» не состоятся 23 и 24 марта и будут перенесены на 30 и 31 марта. Билеты остаются действительны.
Отмена экскурсии в музее им. Алабина
Музей им. П. В. Алабина в Самаре тоже отменил запланированную на эти выходные авторскую экскурсию Андрея Кочеткова «Последний год Куйбышева». Ее перенесли на следующую неделю. В учреждении отметили, что купленные билеты не теряют своей силы.
Отмена спектакля в художественном театре
Самарский художественный театр сообщил об отмене спектакля «Конек-Горбунок», заявленный на 11:00 23 марта. Об остальных спектаклях обещают сообщить дополнительно. Тем, кто приобрел билеты на онлайн-ресурсах, вернут все автоматически.
Отмена представлений в цирке
Также 23 и 24 марта не состоятся представления шоу Гии Эрадзе «5 континентов» в самарском цирке. Их перенесли на 13 и 14 апреля.
— Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ужасной трагедии в «Крокус Сити Холл». Запланированные на 23 и 24 марта представления отменены. Все приобретенные ранее билеты будут действительны на новые даты, — сообщили в продюсерском центре «Королевский цирк Гии Эрадзе».
Отмена фестиваля «Друг человека»
Не состоится в Самаре и запланированный на 23 и 24 марта фестиваль «Друг человека».
— В связи с трагическими событиями в Москве фестиваль «Друг человека» 23 и 24 марта не состоится. Выражаем глубокие соболезнования в связи с чудовищной трагедией, — сообщили в ветцентре «ФлагманВет».
Отмена концерта Егора Крида в Самаре
Свой концерт в Самаре отменил и певец Егор Крид. Его выступление должно было состояться вечером 23 марта во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого.
— Ближайшие концерты перенесены! Чуть позже дам более подробную информацию. Воздержитесь людных мест. Пожалуйста, побудьте дома. Берегите себя, — написал в своем телеграм-канале артист.