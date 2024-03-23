Средства ПВО уничтожили 11 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

«23 марта около 7:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 “Вампир”. Дежурными средствами ПВО 11 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.