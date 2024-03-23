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Прокуратура начала проверку из-за буллинга в школе под Новосибирском

После проверки будет принято решение.

Под Новосибирском прокуратура организовала проверку по факту буллинга в одной из школ в Искитиме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений и охране здоровья обучающихся образовательного учреждения, организацию проведения профилактической работы, реализацию программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, даст оценку принимаемых мер по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в школе», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Кроме того, надзорное ведомство даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики.

Напомним, что инцидент произошел якобы в школе № 11 в Искитиме 21 марта. Старшеклассники избили пятиклассника, а также окунули школьника головой в унитаз. При этом директор школы на произошедшее не отреагировала и не сочла необходимым обращаться в правоохранительные органы.

По факту случившегося СУ СКР по Новосибирской области также организовал доследственную проверку.

Прокуратура