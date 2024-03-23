Прокуратура начала проверку из-за буллинга в школе под Новосибирском

Напомним, что инцидент произошел якобы в школе № 11 в Искитиме 21 марта. Старшеклассники избили пятиклассника, а также окунули школьника головой в унитаз. При этом директор школы на произошедшее не отреагировала и не сочла необходимым обращаться в правоохранительные органы.