Двое парней поехали спасать людей в «Крокусе» после первых новостей о трагедии

Двое парней сорвались спасать людей в «Крокусе» после первых новостей о трагедии. Молодой человек рассказал, что они вместе с другом сидели в кафе в районе Строгино. Около восьми вечера начали поступать первые новости о события в «Крокусе». Ребята решили помочь людям, сели в машину и выдвинулись к месту трагедии.