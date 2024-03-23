Воронежские танцоры успели уехать из Крокус Сити до начала теракта

Мероприятие проходило на площадке «Крокуса» с 20 марта и должно было длится до 1 апреля. В нем участвовало шесть пар воронежских танцоров. Во время теракта шел уже третий день чемпионата. Кто-то выступал один день, кто-то три дня. Одна из пар как раз 22-го.