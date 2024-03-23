Воронежские танцоры успели уехать из Крокус Сити до начала теракта

Воронежцы участвовали в чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, который проходил 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Павел Садчиков, президент ВООСО «Союз танцевального спорта Воронежской области».
Мероприятие проходило на площадке «Крокуса» с 20 марта и должно было длится до 1 апреля. В нем участвовало шесть пар воронежских танцоров. Во время теракта шел уже третий день чемпионата. Кто-то выступал один день, кто-то три дня. Одна из пар как раз 22-го.
— Воронежские спортсмены закончили выступление до эвакуации и отправились домой. Все находятся в безопасности. Никто не пострадал, — рассказал Павел Садчиков.
И добавил, что мероприятие, намеченное на этот день, успело завершиться до того, как неизвестные ворвались здание и начали стрельбу.
— Я связывался со всеми руководителями групп. По тем спискам, которые были поданы на участие, все люди успели выехать до начала теракта. Некоторые забрали одежду и вышли за 15 минут до этого. Пара сеньоров едва успела выехать, — пояснил Павел Садчиков.
Напомним, вечером 22 марта неизвестные в камуфляже ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». СК рассказал: предварительно установлено, что более 60 человек погибли.
Помимо людей, пришедших на концерт, в одном из залов сеньоры-любители в двоеборье в чемпионате России по танцевальному спорту. Участники успели покинуть арену, успев забрать свои вещи из раздевалок. Никто из участников соревнований не пострадал.
— На данный момент президент турнира сказал, что мероприятия не будет 23 и 24 марта. О дальнейшем участникам сообщат, — подытожил Павел Садчиков.